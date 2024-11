Enem 2024: estudantes enfrentam primeiro dia com 90 questões e redação Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/11/2024 - 08h14 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h25 ) twitter

No primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, estudantes em todo o Brasil enfrentaram uma maratona de 90 questões sobre Linguagens e Ciências Humanas, além de uma redação que exige preparação e análise crítica. Em Santa Catarina, mais de 94 mil inscritos participaram desta etapa, que representa um grande desafio para quem busca ingressar no ensino superior. A prova é marcada pelo rigor e pela necessidade de organização, exigindo concentração para responder a temas diversos que incluem história, geografia, literatura, entre outros. Na próxima semana, serão uma vez as questões de Matemática e Ciências da Natureza.

