Enem 2024: ansiedade e expectativa marcam o primeiro dia de provas em BH

O primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024, que aconteceu neste domingo (03), foi marcado por muita correria, ansiedade e expectativa. Foram mais de 4 milhões de inscritos em todo o Brasil, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano passado. Os mineiros correspondem a cerca de 9% desse total. Veja a reportagem completa no vídeo acima.

