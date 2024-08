Endrick, ex-Palmeiras, estreia pelo Real Madrid Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 01/08/2024 - 18h10 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h59 ) ‌



O atacante Eendrick estreou pelo Real Madrid na Espanha. Ele foi titular no jogo contra o Milan da Itália e teve uma chance de marcar um gol logo no início da partida, mas estava em posição de impedimento. Endrick foi substituído no intervalo. O resultado final do jogo foi 1 x 0 para os italianos durante um torneio amistoso realizado nos Estados Unidos.

