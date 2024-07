ENDOCRINOLOGISTA: Roberta Pacheco fala sobre a prevenção e tratamento da diabetes | Manhã Total

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

O número de pessoas com diabetes no mundo está crescendo a um ritmo alarmante. A última edição do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes (IDF) estima que mais de 643 milhões de pessoas terão a doença até 2030, um aumento de 16% em apenas dois anos.

Esse cenário preocupante exige ações urgentes na prevenção e no tratamento da doença. A especialista em endocrinologia Roberta Pacheco destaca a importância de adotar hábitos saudáveis e buscar acompanhamento médico regular, especialmente para quem está com sobrepeso ou obesidade.

A perda de apenas 10% do peso corporal inicial já pode prevenir o diabetes, enquanto uma redução maior que 15% pode levar à remissão da doença. Além disso, o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento adequado são fundamentais para controlar os níveis de glicose no sangue e evitar complicações graves.

