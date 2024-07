Endividados receberão ajuda para reorganizar vida financeira Aclr|Do canal Record News no YouTube 15/07/2024 - 15h15 (Atualizado em 16/07/2024 - 01h09 ) ‌



Dados de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo mostram que, em maio deste ano, quase 80% das famílias brasileiras estavam endividadas. Cerca de 20% informaram que mais da metade tem renda comprometida com pagamento de parcelas de crédito, o que significa o superendividamento. A iniciativa é da defensoria pública do estado do rio de janeiro, que inaugurou uma escola de educação financeira. O subcoordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, Thiago Basílio, conversou com o Conexão Record News e comentou sobre o assunto.

