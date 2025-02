Endividados podem consultar débitos em agências dos Correios Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 13h02 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h23 ) twitter

A partir desta segunda-feira (24), pessoas endividadas podem consultar seus débitos em qualquer agência dos Correios mediante a apresentação de um documento oficial com foto. O serviço é gratuito e permite acesso aos débitos que podem ser renegociados junto ao Serasa. Esta ação é parte do Feirão Limpa Nome, que vai até 31 de março. Dívidas bancárias, escolares e de contas básicas, como luz e água, podem ser renegociadas com descontos de até 99% e parcelamento em até 72 vezes.

