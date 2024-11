Endividados: ferramenta online facilita quitação de dívidas Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/10/2024 - 10h05 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h42 ) twitter

Um em cada três gaúchos que têm dívidas não quita esses compromissos por esquecimento, de acordo com pesquisa do Serasa. Por isso, têm que pagar juros ou até fazer novas negociações com os credores. Agora, uma ferramenta online busca resolver esse problema.

