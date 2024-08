Encontro estadual reúne promotores para debater o papel do MP no futuro das cidades Aclr|Do canal Tribuna do Povo Blumenau no YouTube 23/08/2024 - 17h46 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h49 ) ‌



O secretário nacional de Segurança Pública, Mário Sarrubbo, esteve ontem a noite em Gaspar. Ele participou do 37º Encontro Estadual do Ministério Público para falar sobre a política criminal do país e as organizações criminosas.

