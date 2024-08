Encontro em Florianópolis reúne arquitetos e entidades para debater desenvolvimento sustentável Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 20/08/2024 - 20h32 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h39 ) ‌



Em Florianópolis, um dos mais renomados arquitetos do Brasil se juntou a 40 entidades para um encontro crucial sobre o desenvolvimento sustentável das comunidades locais. O evento, que marcou os 19 anos do Floripamanhã, centrou-se em encontrar soluções para transformar as cidades e melhorar a realidade das pessoas que vivem em comunidades. A reportagem de Arliss Amaro traz detalhes sobre como essas discussões podem impactar o futuro de Florianópolis e a importância do movimento Floripa Sustentável para a cidade.

