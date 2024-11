Encontro Catarinense de Hospitais discute inovações e estratégias de atendimento Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 21/11/2024 - 21h23 (Atualizado em 22/11/2024 - 01h20 ) twitter

O Encontro Catarinense de Hospitais está reunindo líderes da área da saúde para discutir as melhores práticas e estratégias de atendimento para as unidades hospitalares de Santa Catarina. Durante o evento, são apresentadas inovações tecnológicas, melhorias nos processos de atendimento e formas de aprimorar a qualidade do serviço prestado aos pacientes. Especialistas e gestores do setor compartilham experiências e discutem como implementar soluções eficazes que garantam excelência no atendimento hospitalar em todo o estado.

