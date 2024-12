Encontrada morta e seminua: Iraci foi assassinada por namorado de cuidadora, que agora está preso Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 02/12/2024 - 15h23 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h05 ) twitter

Iraci Mariano de Freitas, de 55 anos, foi encontrada morta em sua residência em Matos Costa. O caso, que chocou a comunidade, está sendo investigado pela polícia, e o principal suspeito do assassinato é o companheiro da cuidadora. As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas, mas a polícia já iniciou diligências para esclarecer o que levou à morte de Iraci. O caso gerou grande comoção, e detalhes do crime continuam sendo revelados.

