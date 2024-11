Enchentes na Espanha: brasileiro que mora em Valência fala sobre a tragédia Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 01/11/2024 - 09h50 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h28 ) twitter

Pelo menos 155 pessoas morreram e dezenas de pessoas estão desaparecidas após fortes inundações na Espanha. De acordo com as autoridades, é a pior tragédia das últimas três décadas no país. Famílias da região estão apreensivos com parentes que vivem próximas a regiões que ficaram totalmente alagadas; um empresário brasileiro que mora em Valência falou sobre a tragédia.

*Reportagem exibida em 31/10/2024.

