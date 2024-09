Enchente: nível do Guaíba chegou a 5,37 metros em 5 de maio Aclr|Do canal Record RS no YouTube 04/09/2024 - 10h39 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h37 ) ‌



Um estudo constatou que o nível do Lago Guaíba chegou a 5, 37 metros no dia 5 de maio deste ano, no pico da enchente. Quem apresentou os dados foram os engenheiros do Serviço Geológico do Brasil, que realizaram o levantamento em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

