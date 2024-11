Encerra nesta terça-feira o Fórum Catarinense de Dirigentes Cooperativistas em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 12/11/2024 - 08h53 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h18 ) twitter

Termina nesta terça-feira, 12 de novembro, em Florianópolis o Fórum Catarinense de Dirigentes Cooperativistas, evento que reuniu lideranças e representantes do cooperativismo catarinense desde segunda-feira (11). Com o objetivo de fortalecer as cooperativas de Santa Catarina, o encontro promoveu debates, palestras e troca de experiências entre os participantes. A reportagem de Suzan Rodrigues traz mais informações, com imagens de Alexandre Roma e entrevistas, incluindo Vanir Zanatta, presidente da OCESC.

