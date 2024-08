Empresas têm que submeter motoristas profissionais a teste Aclr|Do canal Record News no YouTube 05/08/2024 - 23h00 (Atualizado em 06/08/2024 - 01h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As empresas que empregam motoristas profissionais precisarão submetê-los a exames toxicológicos "surpresa". A medida, imposta pelo Ministério do Trabalho, é válida para condutores que atuam no transporte rodoviário de cargas e coletivo de passageiros. O empregador terá que realizar um sorteio para definir de forma aleatória quais funcionários passarão pelo teste.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.