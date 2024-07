Empresas oferecem empréstimos com celular como garantia Aclr|Do canal Record News no YouTube 25/07/2024 - 21h30 (Atualizado em 26/07/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um tipo de empréstimo que está sendo oferecido no mercado tem gerado reclamações. a concessão do crédito pede o celular do cliente como garantia e quando a dívida não é paga, bloqueia os aparelhos dos inadimplentes. A modalidade atende brasileiros de baixa renda, que não conseguem acesso ao crédito em bancos tradicionais. Os juros podem passar de 600% ao ano. O presidente da comissão permanente de Defesa do Consumidor da OAB de São Paulo, Jesualdo Eduardo de Almeida Junior

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.