Empresários querem mais voos em aeroportos do Interior

O Interior do Rio possui três aeroportos em funcionamento. O setor empresarial criou otimismo com o anúncio dos investimentos no aeroporto de Itaperuna. Entretanto, a pouca quantidade de voos comerciais continua como o principal alvo de reclamações.

