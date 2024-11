Empresários investigados por fraude contra a moeda social do município de Maricá Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 14/11/2024 - 10h11 (Atualizado em 15/11/2024 - 01h30 ) twitter

Em Maricá, na região metropolitana do Rio, empresários são investigados por possível fraude contra a moeda social do município: a Mumbuca. Segundo as investigações, a organização criminosa teria desviado mais de 64 milhões de reais dos cofres públicos. Os criminosos trocavam a moeda social, por reais.

