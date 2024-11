Empresários enfrentam desafios com geração z: jovens são menos motivados? Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/11/2024 - 22h45 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h27 ) twitter

Será que a Geração Z realmente está menos motivada do que as gerações anteriores? Empresários têm enfrentado dificuldades em contratar jovens dessa faixa etária, mas por quê? O que pode estar por trás dessa falta de motivação? Nesta reportagem, vamos explorar as possíveis explicações para esse fenômeno que vem gerando tanto debate no mercado de trabalho. Fique ligado para entender melhor os desafios e as características dessa geração que chegou para transformar o mundo.

