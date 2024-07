Empresários de Cabo Frio, apostam em promoções para atrair turistas na baixa temporada Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 16/07/2024 - 15h30 (Atualizado em 17/07/2024 - 01h43 ) ‌



A queda na procura de passeios de barco em Cabo Frio está prejudicando o turismo náutico na região. O período do inverno, é o principal motivo, além das recentes explosões em lanchas. Empresários do ramo apostam em ações promocionais no período das férias.

