Empresário que atirou em casal durante briga de trânsito vai responder pelo crime em liberdade

O homem que atirou em um casal que estava dentro de um carro blindado durante uma briga de trânsito no interior de São Paulo vai responder em liberdade. A defesa do empresário Adriano Domingues da Costa fez o pedido de soltura e a Justiça revogou a prisão temporária. O caso aconteceu em junho. Após um desentendimento no trânsito, o empresário foi até a janela do carro e atirou. O casal que estava dentro do veículo foi protegido pela blindagem.

