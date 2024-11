Empresário morre durante ressonância magnética Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/10/2024 - 22h43 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O empresário Fábio Mocci Rodrigues Jardim, de 42 anos, morreu durante um exame de ressonância magnética na cabeça em uma clínica em Santos, no litoral de São Paulo. Um laudo médico do serviço de verificação de óbito considerou a morte como "suspeita". Agora, a família da vítima aguarda o resultado da necrópsia feita pelo IML para descobrir a causa da morte. Pra gente entender melhor como é esse exame e o que pode ter acontecido nesse caso em Santos, conversamos com o Pedro Panizza, que é coordenador de radiologia do Hospital Moriah.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.