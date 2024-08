Empresário é preso por envolvimento em quadrilha de falsos leilões em SP Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 09/08/2024 - 11h19 (Atualizado em 10/08/2024 - 01h54 ) ‌



Um empresário que importava e vendia produtos de marcas de grife em São Paulo foi preso, suspeito de envolvimento com uma quadrilha que promovia leilões falsos em páginas fraudulentas na internet. As vítimas realizavam seus lances, mas nunca conseguiam obter os objetos arrematados. A operação, que teve outros presos, foi realizada em colaboração com a polícia de Goiás.

