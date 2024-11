Empresário é encontrado morto em Uberaba após marcar encontro com suposto cliente Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/11/2024 - 14h23 (Atualizado em 05/11/2024 - 01h53 ) twitter

No final da tarde de sexta-feira (1º) o empresário, Ricardo de Oliveira, de 40 anos, conhecido como “Ricardinho do Bar do Tomate” e proprietário de um bar no bairro Alfredo Freire, em Uberaba, foi encontrado morto em uma casa de festas de sua propriedade.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), Ricardo havia marcado uma visita ao local para apresentar o espaço a um possível cliente, que entrou em contato com ele via WhatsApp para tratar da reserva.

