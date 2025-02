Empresário é agredido após bater em carro de luxo em farmácia em Sorocaba (SP) Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 14/02/2025 - 11h10 (Atualizado em 15/02/2025 - 01h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um empresário de 57 anos foi agredido em uma farmácia de Sorocaba (SP), após sua caminhonete bater em uma BMW. Edson Roberto manobrava seu veículo, quando ele acidentalmente ralou na lateral de um carro de luxo. O motorista da BMW então saiu do veículo e partiu para cima do empresário. Letícia Roberto, noiva de Edson, tentou intervir e também se feriu. A vítima foi levada ao hospital com fraturas no quadril e lesões no ombro. O caso foi registrado como lesão corporal e injúria, e a Polícia Civil investiga o incidente.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.