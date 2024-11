Empresário é acusado de agressão, ameaça e estupro contra ex-namorada em Patos de Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/11/2024 - 07h38 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h49 ) twitter

Um empresário de 43 anos, de Patos de Minas, está sendo acusado de agredir, ameaçar e estuprar a ex-namorada, de 24 anos. De acordo com a vítima, que relatou o caso à polícia no último fim de semana, ela foi mantida em cárcere privado pelo suspeito após ambos terem se reencontrado na casa de amigos em comum. Na madrugada de domingo, após retornarem à residência do empresário, ele teria manifestado ciúmes excessivos e exigido acesso ao celular da jovem. Com a negativa, ele teria arremessado o aparelho contra a parede e iniciado agressões físicas, desferindo chutes no rosto e no tronco da vítima, além de ameaçá-la com uma faca.

A jovem contou ainda que, após as agressões, foi forçada a manter relações sexuais com o suspeito e, posteriormente, impedida de sair da casa, que permaneceu trancada. Na manhã seguinte, ele a teria levado de volta para sua casa, onde conseguiu acionar a polícia. Com hematomas no rosto, no braço e no pé, a vítima foi levada para atendimento hospitalar. As autoridades policiais realizaram buscas na casa do empresário, mas ele não foi localizado. Um celular com gravações em andamento foi encontrado em seu veículo, e a Polícia Civil informou que ele já se colocou à disposição para prestar esclarecimentos.

