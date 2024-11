Empresário chinês de SP é preso por ordenar incêndios de lojas no interior da Bahia Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 22/11/2024 - 13h17 (Atualizado em 23/11/2024 - 02h09 ) twitter

Um empresário chinês residente em São Paulo foi preso sob a acusação de ordenar o incêndio de um galpão e duas lojas em Feira de Santana, Bahia. Os incêndios ocorreram em setembro e resultaram em danos estimados em R$ 15 milhões. Três homens também foram detidos. Transferências via Pix no valor total de R$ 50 mil auxiliaram na identificação dos envolvidos. Um cabo da PM foi indiciado como intermediário na contratação dos executores. A motivação seria uma disputa com outro comerciante chinês proprietário dos imóveis afetados.

