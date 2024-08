EMPRESÁRIA: Rosiris Cerizze fala sobre a gestão empresarial feminina | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/08/2024 - 13h20 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h47 ) ‌



As mulheres brasileiras têm desempenhado um papel cada vez mais importante no cenário empreendedor do país. Seja por paixão ou por necessidade, elas têm criado e gerenciado seus próprios negócios, contribuindo significativamente para a economia nacional. No entanto, apesar dos avanços, o empreendedorismo feminino ainda enfrenta diversos desafios.

A decisão de empreender, para muitas mulheres, surge como uma forma de realizar um sonho ou como uma necessidade para garantir o sustento da família. No entanto, esse caminho não é livre de obstáculos. A falta de acesso a financiamento e recursos, a desigualdade de oportunidades, os estereótipos de gênero e as barreiras culturais e sociais são apenas alguns dos desafios que as empreendedoras enfrentam em seu dia a dia.

É importante destacar que o empreendedorismo feminino não se limita a um nicho específico. As mulheres estão à frente de uma diversidade de negócios, desde pequenas empresas locais até grandes corporações. Ao empreender, elas não apenas geram renda para si mesmas e suas famílias, mas também contribuem para a geração de empregos e para o desenvolvimento econômico do país.

