Empresária mineira recebe título da realeza britânica
21/07/2024 - 15h30



Uma brasileira ganhou um título da realeza britânica. A Daniela Barone é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela mora em Londres, capital da Inglaterra, há 20 anos e recebeu o título de Oficial da Ordem do Império do Reino Unido. Esse título é entregue às pessoas que contribuíram de alguma forma para o crescimento da arte ou da ciência. Uma outra forma de ganhar o título é trabalhar com obras de caridade, assistência social ou serviço público.

