Empresa contratante do show de Taylor Swift no Brasil é condenada pela Justiça do DF Aclr|Do canal Record News no YouTube 20/07/2024 - 17h20 (Atualizado em 21/07/2024 - 01h01 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Justiça do Distrito Federal condenou a empresa responsável pelo show da Taylor Swift no Brasil. A indenização de R$ 10 mil é para uma moradora de Brasília que foi a uma apresentação da cantora que acabou sendo adiada. O show no Rio de Janeiro, previsto para acontecer em 18 de novembro do ano passado, foi transferido para o dia 20. A justificativa dos organizadores para adiar o espetáculo foi o calor intenso.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.