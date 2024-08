Empresa atualiza política de home office e causa polêmica Aclr|Do canal Record News no YouTube 22/08/2024 - 00h14 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h05 ) ‌



A fabricante de computadores Dell atualizou a política de trabalho remoto, tida como uma das mais flexíveis do mercado de tecnologia. Agora, as regras ficaram mais rígidas e causaram polêmica. Segundo informações vazadas, funcionários da empresa que optarem por permanecer em trabalho remoto integral, ou seja, todos os dias da semana, não estarão aptos para mudanças de trabalho ou mesmo para disputar promoções. Sobre esse assunto, recebemos Claudia Abdul Ahad Securato, advogada especialista em Direito dos Negócios e sócia do Securato & Abdul Ahad Advogados.

