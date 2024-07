Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

‌



A+

A-

No último levantamento do Caged, três cidades catarinenses se destacam na criação de empregos. Itajaí, Joinville e São José lideram o ranking com novos postos de trabalho, impulsionando a economia local. O repórter Márcio Falcão traz todos os detalhes ao vivo, destacando as áreas e indústrias que mais contribuíram para esse crescimento significativo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.