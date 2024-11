Empreendedorismo: exemplos que inspiram no RS Aclr|Do canal Record RS no YouTube 25/10/2024 - 10h43 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A edição de hoje o quadro “Empreendedorismo: exemplos que inspiram no RS”, é direto do Instituto Caldeira. o Felipe Bueno conversou com mais um convidado durante o Fórum Econômico em Porto Alegre.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.