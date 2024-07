Empreendedorismo em alta: estado de SP bate novo recorde em abertura de empresas Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 19/07/2024 - 10h05 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h33 ) ‌



O estado de São Paulo registrou recorde de empresas abertas no primeiro semestre de 2024. Foram mais de 174 mil empresas abertas apenas nos 6 primeiros meses do ano, aproximadamente 29 mil empresas abertas por mês. Para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio a analista do Instituto de Economia Maurílio Biagi da Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto (Acirp), Lívia Piola.

*Reportagem exibida em 18/07/2024.

