Empate empolgante: Criciúma salva ponto nos acréscimos contra o Botafogo Aclr|Do canal Clube da Bola no YouTube 19/10/2024 - 14h19 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No último confronto da Série A, o Criciúma mostrou garra e determinação ao empatar em 1 a 1 com o Botafogo, líder da competição. O gol salvador veio nos acréscimos, surpreendendo os torcedores e mantendo as esperanças do Tigre na luta pelas melhores posições na tabela. O treinador Tencati fez uma análise detalhada do desempenho da equipe, destacando os pontos fortes e os desafios enfrentados durante a partida. Agora, todos os olhares voltam para o fim da semana, quando dois jogos emocionantes definem os finalistas da Copa do Brasil.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.