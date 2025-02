Emocionante: menino que quase se afogou no mar reencontra responsáveis por tirá-lo das águas Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 23/02/2025 - 21h41 (Atualizado em 24/02/2025 - 01h02 ) twitter

Uma operação de risco foi necessária para salvar a vida de Matheus, de 12 anos, que quase se afogou no Guarujá, litoral de São Paulo. O resgate mobilizou uma equipe do helicóptero águia da Polícia Militar, além de guarda-vidas e bombeiros. Em alguns momentos, as fortes ondas chegaram a atrapalhar a ação, que terminou com o adolescente carregado pelos profissionais. O Domingo Espetacular mostra o reencontro emocionante de Matheus com os responsáveis por tirá-lo das águas. Assista.

