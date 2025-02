Emocionante: jovem internada em estado grave deseja encontrar o pai para dar um último abraço Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 24/02/2025 - 21h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pamela, de 29 anos, está internada em estado gravíssimo. Desde o final de 2024, ela está em um quarto de UTI, onde trata um câncer no estômago. A jovem, que tem um filho de 9 anos, também está com uma bactéria no cérebro. Pamela perdeu o contato com o pai e com a família dele, mas agora no leito do hospital ela tem um desejo: dar um abraço em Paulo, o pai, que não vê há cerca de 5 anos. Pelas redes sociais, ela encontrou parentes paternos, mas descobriu que o pai se perdeu no mundo das drogas. Ele ficou muito mal após perder a mãe de Pamela, que também teve câncer. Com a ajuda de parentes, o Cidade Alerta vai tentar reencontrar este homem para realizar o sonho da jovem internada. Acompanhe!

Nosso Whatsapp: https://cidadealerta.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Cidade Alerta: http://r7.com/0Fhv

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/CidadeAlertaRecord/

Instagram: https://www.instagram.com/cidadealerta/

‌



Twitter: https://twitter.com/cidadealerta

Site oficial: https://recordtv.r7.com/cidade-alerta

‌



#CidadeAlerta #ReinaldoGottino

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.