Emocionante! Débora e Vinícius se casam com a ajuda de Faro e Ana Hickmann no Sua Festa é Nossa Aclr|Do canal Hora do Faro no YouTube 18/08/2024 - 18h21 (Atualizado em 24/08/2024 - 02h02 ) ‌



No quadro Sua Festa é Nossa, Rodrigo Faro contou com a ajuda de Ana Hickmann para preparar uma grande surpresa para Débora e Vinícius. Os dois são de Mesquita (RJ) e estavam juntos há dez anos, mas nunca tiveram condições de realizar um casamento. O Hora do Faro preparou uma festa linda para esse casal e você, com certeza, vai se emocionar. Prepare o lencinho e assista!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.