Emocionante! Débora e Vinícius casam-se com a ajuda de Faro e Ana Hickmann no 'Sua Festa é Nossa' 21/08/2024 - 09h00



Na rúbrica 'Sua Festa é Nossa', Rodrigo Faro contou com a ajuda de Ana Hickmann para preparar uma grande surpresa para a Débora e o Vinícius. Os dois são de Mesquita (RJ) e estavam juntos há dez anos, mas nunca tiveram condições de realizar um casamento. O 'Hora do Faro' preparou uma festa linda para esse casal e você, com certeza, vai se emocionar. Prepare o lencinho e assista!

