Emoção e reencontros na abertura da cápsula do tempo feita na escola municipal Pedro Ivo Campos
02/09/2024 - 15h17



O passado e o presente se encontraram de maneira emocionante na Escola Municipal Governador Pedro Ivo Campos, no bairro Costa e Silva, em Joinville. Para marcar o 32º aniversário da escola, uma cápsula do tempo, enterrada há uma década, foi aberta. A ideia surgiu da diretora da época, inspirada por um filme sobre o tema, e envolveu alunos e servidores na escrita de cartas e mensagens para serem lidas no futuro. Nesta celebração, atuais e ex-alunos, além de antigos servidores, se reuniram para reler as mensagens e relembrar memórias. Uma maneira única de conectar gerações e refletir sobre a evolução da escola ao longo dos anos.

