Os corpos dos atletas do projeto remar para o futuro, do treinador e do motorista da van que levava a equipe chegaram em Pelotas no sul do estado. Nove pessoas morreram no acidente no Paraná no domingo. O velório coletivo, marcado pela emoção, foi organizado para que amigos e familiares pudessem se despedir dos jovens.

