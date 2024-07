Emmanuel fala sobre pares perfeitos com Coca-Cola

Aclr |Do canal Top Chef Brasil no YouTube

Arroz com feijão e queijo com goiabada no Brasil, croissant com manteiga e delicadas madeleines. Esses são alguns clássicos que o chef Emmanuel Bassoleil mencionou na noite dessa sexta (29) em Top Chef Brasil, como harmonizações perfeitas com Coca-Cola bem geladinha. O refrigerante é um item que não pode faltar na mesa dos brasileiros, acompanhando os mais diversos pratos e as mais saborosas ocasiões.

