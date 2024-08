Emissão da RECORD na Europa Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 21/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Se vive no Reino Unido, Irlanda, Vaticano, Suiça ou Itália, agora pode acompanhar a RECORD, e grátis, através do nosso canal de YouTube. Inscreva-se no canal e acesse toda a nossa programação.

Assista ao melhor entretenimento e à informação mais atual, através de um computador, smartphone, smart TV ou tablet. Tudo isso e muito mais, sem custos.

Se perdeu seu programa preferido, saiba que também pode voltar até 12h atrás na emissão.

Fique ligado na RECORD! 😀

‌



#EmissãoRECORD #RECORD #aovivo

Siga-nos em:

‌



🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

‌



🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.