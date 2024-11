Emília Corrêa, prefeita eleita de Aracaju, concede entrevista exclusiva à Record News Aclr|Do canal Record News no YouTube 29/10/2024 - 19h39 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h04 ) twitter

Em Aracaju, Sergipe, a Emília Corrêa, candidata do PL, foi eleita com 57,46% dos votos válidos contra o candidato Luiz Roberto, do PDT. A Record News convidou ela para falar sobre os planos para os próximos anos na cidade.

