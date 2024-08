Emergência: região de Ribeirão Preto registra várias queimadas em vegetação Aclr|Do canal Record Interior SP no YouTube 23/08/2024 - 12h30 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h17 ) ‌



A região de Ribeirão Preto está em nível de emergência por causa do alto risco de incêndios em vegetação, segundo a Defesa Civil. O fogo atingiu áreas de vegetação em várias cidades. Em Pitangueiras, as chamas e a fumaça assustaram quem passava perto do pedágio.

*Reportagem exibida em 22/08/2024.

