Emergência do Hospital Celso Ramos é revitalizada e será entregue nesta sexta-feira em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 30/08/2024 - 08h52 (Atualizado em 31/08/2024 - 01h24 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de uma década sem manutenção, a emergência do Hospital Governador Celso Ramos, um dos principais hospitais de Florianópolis, será entregue completamente revitalizada. As melhorias incluem modernização de instalações, ampliação de leitos e a implementação de novas tecnologias para aprimorar o atendimento à população. A repórter Daniela Ceccon está ao vivo no local e trará mais detalhes sobre as mudanças feitas no hospital, que fica bem no centro da capital catarinense. A revitalização visa proporcionar um ambiente mais seguro e eficiente tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.