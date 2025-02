Emboscada e vingança: mister Mato Grosso do Sul e ex-policial são acusados de assassinato Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 11/02/2025 - 22h05 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h54 ) twitter

Alexandre Lanzoni é pecuarista, empresário e foi eleito recentemente mister Mato Grosso do Sul. Tudo parecia perfeito na vida dele, mas o que preocupava a todos era amizade com o ex-policial José Adão. Isso porque, José foi expulso da polícia por envolvimento com tráfico e corrupção. Alexandre teria ajudado o amigo a matar um rival. O mister emparelhou o carro e o ex-policial teria atirado na cabeça da vítima.

