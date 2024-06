Aclr |Do canal RECORD no YouTube

Embate de Any e Hadad é elogiado por Ju, e Selfie se espanta com escolha de Brenno | O Grande React

Alto contraste

A+

A-

Lucas Selfie elogiou a postura de Fernando com Dona Geni: 'O único que não abaixa pra ela'. O apresentador também revelou que tem gostado de Rambo: 'Está tirando a galera do sério'. Ju exaltou o embate entre Any e Hadad, que já teve diversos capítulos. Ela afirmou que gosta da forma com a qual o empresário se porta nas brigas com a conquisteira.

#OGrandeReact #AGrandeConquista

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.