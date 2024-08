Embarcação que levava agricultores naufraga no sul do Amazonas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 02/08/2024 - 19h34 (Atualizado em 03/08/2024 - 02h00 ) ‌



Uma embarcação que levava agricultores para uma feira rural naufragou próxima ao município de Aripunã, no sul do Amazonas. Os passageiros pularam do barco para se salvar, assim que perceberam que havia água entrando na embarcação. Ninguém ficou ferido. As causas do naufrágio estão sendo investigadas. Esse é o terceiro acidente com barcos no estado em menos de uma semana.

