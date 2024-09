Embarcação com 15 tripulantes naufraga em Passo de Torres Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 05/09/2024 - 08h17 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h24 ) ‌



Na manhã desta quarta-feira (04), uma embarcação com 15 tripulantes naufragou na Barra de Passo de Torres. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e confirmou que uma vítima foi encaminhada ao hospital, enquanto um homem, natural do Rio Grande do Sul, ainda está desaparecido. As equipes de resgate seguem realizando buscas no local e as condições do mar dificultam os trabalhos. Acompanhe as atualizações sobre esse incidente em Passo de Torres, onde os bombeiros permanecem mobilizados para encontrar o tripulante desaparecido.

